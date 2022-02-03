/677097/الصحة-تكشف-عن-عدد-المصابين-حادث-انقلاب-سيارة-ميني-باص-بالشرقية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميني باص، صباح اليوم الخميس، أعلى كوبري الهاويس المنير بدائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية.

دوت الخليج

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 20 مواطنا بإصابات تراوحت جميعها ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية.

نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس المركزي

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ،أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس المركزي، والزوامل المركزي، ومشتول السوق المركزي، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء. وأكد عبد الغفار على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الثلاث، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، وجاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط منطقة، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين. تفاصيل الواقعة جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميني باص حادث انقلاب ميني باص علي طريق مشتول السوق المنير بالشرقية ، ما أسفر عن إصابة ١٧ شخصا بإصابات متنوعة. تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل ٨ مصابين إلى مستشفي مشتول المركزي، و ٧ مصابين إلي مستشفي الزوامل، و٢ آخرين إلي مستشفي بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ،وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.