/677098/سامح-الصريطي-يدعم-محمد-صبحي-بطريقة-غير-مباشرة-أنا-مشخصاتى-واعتز-بهذا

حرص الفنان القدير سامح الصريطي على دعم الفنان محمد صبحي، بطريقة غير مباشرة، بعدما تم وصف محمد صبحي بالمشخصاتي عقب أزمته الأخيرة مع بعض المشاهير في السعودية.

دوت الخليج

وكتب سامح الصريطي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "انا مشخصاتى واعتز بما اعطاه الله لى من موهبة تميزنى عن غيرى فى تجسيد شخصية غير شخصيتى الحقيقية ارسخ بها للقيم الاخلاقية النبيلة لصلاح الفرد و المجتمع واعبر بها عن معاناة الناس وأحلامهم فى اطار من المتعة والجمال .. والذى يسيء الى ماأعطاه الله الواهب لانسان من موهبة ينفع بها غيره هو لا يسيء إلا لنفسه".

محمد صبحي: رفضت عرض مسرحيتي في السعودية بمقابل ملايين

وقال محمد صبحي في بيان رسمي، مدافعًا عن نفسه: هذا الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي، قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلام وليد الأمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام".

وتابع: "وبعد توضيحي بالصوت والصورة بما أقصد وأعني بكلامي، أفاجأ اليوم بمن يتهمني بمجاملة المسئولين في السعودية، وأسأل هؤلاء الجهلاء ولماذا أجاملهم؟، وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفضت ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي "خيبتنا" بموسم الرياض، اعتراضا على العمل تحت شعار «ترفيه» فأنا أقدم عملا مسرحيا ثقافيا يحمل رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي، وقلت للمسئولين عن موسم الرياض أنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا، ولكن في إطار أخر غير الترفيه".

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محمد صبحي: فضلت أن أعمل في بلدي

واستكمل: "رفضت بشدة أن عمل في هذه الأجواء، وفضلت أن أعمل في بلدي وأقدم الفن الذي أريده حتى لو على خشبة مسرح مقام بالصحراء، كما أفعل الآن وأقدم عروض مسرحية آخرها مسرحية "نجوم الظهر" التي تعرض حاليا، وأعتقد أن هذا الرأي لا يغضب أحد".