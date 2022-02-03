عاجل- خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية شديدة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد -

وأوضحت الهيئة، أنه على إثر ذلك تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، كما تتكاثر السحب على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة الى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة صباح الجمعة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

ويكون الطقس باردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويسود ليلا، طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط ثلوج على كاترين.