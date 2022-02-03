صحيفة كويتية تبرز حرص السيسى على استخدام التقنيات العالمية فى المشروعات

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية فى عددها الصادر، اليوم الخميس، حرص الرئيس السيسى على استخدام أحدث التقنيات العالمية فى مشروعات الرقمنة والاتصالات لمواكبة الدولة المصرية للتغيرات العالمية ورؤيتها الشاملة المستقبلية.





وقالت الصحيفة وتحت عنوان "السيسى يوجه باستخدام أحدث التقنيات لإقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية فى إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كل جوانب الأداء وفقا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمى للدولة، وعلى النحو الذى يليق بالتطور الحضارى الذى تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة، مع التركيز فى هذا الصدد على توفير التدريب التقنى اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية.

وفى نفس الصحيفة وتحت عنوان "السفير المصرى: الكويت تبذل جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر والتنسيق بين العرب " قالت الصحيفة أن السفير المصرى لدى الكويت أسامة شلتوت وصف الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى استضافته الكويت مؤخرا بالناجح والمثمر، حيث كان فرصة مواتية لتعزيز التواصل والتشاور داخل البيت العربى، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية بغية تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة.