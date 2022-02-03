صحه سوهاج: علاج 13 ألفا و700 مواطن خلال يناير ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف الطبى على أكثر من 13 ألف و700 مواطن من خلال 9 قوافل ضمن مبادرة "حياة كريمة" بعدد من قرى ومراكز المحافظة خلال يناير الماضى.





وأضافت وكيل وزارة الصحة بأنه تم توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة والهامة لتقديم خدمات طبيه متكاملة للمواطنين إذ شملت التخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، الأسنان، العظام، الأنف والأذن، العصبية والنفسية، والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل". وأوضحت وكيل وزارة الصحة انه تم توفير العلاج بالمجان ويتم عقد ندوات تثقيف صحى وتواصل مجتمعى خلال تنفيذ القافلة للمواطنين بتلك القرى مبادرة "حياة كريمة". وأشارت الدكتورة سحر عواجة ان تلك القوافل الى تنظمها مديرية الصحة بسوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة" وتلقى إقبالا كبيرا من المواطنين لافتة الى انه يتم متابعة الإلتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى والإجراءات الإحترازية خلال تنفيذ فعاليات تلك القوافل.

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