ورشة عمل عن تكنولوجيا معالجة الصرف الصحى ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الخميس، ورشة عمل خاصة باستخدام تكنولوجيا "البيوبلوك" لمعالجة مياه الصرف الصحى بالقرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.





وذكرت وزارة الإسكان فى بيان اليوم أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة مستجدات مجال تكنولوجيا معالجة الصرف الصحى، من خلال برنامج مكثف وطموح لتدريب ورفع كفاءة قدرات العاملين بالقطاع، مع تبنى الأبحاث التطبيقية التى يمكن أن تطبق فى مصر لتوطين التكنولوجيا فى معالجة الصرف الصحى وإنتاج الطاقة وتحلية مياه البحر.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية خلال كلمته أهمية ورشة العمل فى بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين والاستثمار فى العنصر البشرى لإدارة هذا القطاع، لضمان استدامة الخدمة والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تضخ فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ حجم الاستثمارات 40 مليار جنيه فى العام الواحد لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لتشمل أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والخطة الاستثمارية.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتى لتغير وجه قرى الريف المصرى من خلال ضخ استثمارات 120 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، قائلا: "نهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة من خلال مسارات وآلية محددة منها اللجنة العلمية للشركة القابضة، لتكون البحوث والتطوير هى ضمان الحفاظ على الأصول، مع ضرورة أن تكون لدينا نظرة مستقبلية فى موضوعات معالجة الحمأة والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة".

وأوضح أن وحدة إدارة المشروعات "PMU" بوزارة الإسكان، وبتوجيه ودعم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نجحت فى نقل تكنولوجيا معالجة الصرف الصحى بنظام "البيوبلوك"، والتى تتميز بكفاءة المعالجة واستهلاك الطاقة ومحدودية المساحة المطلوبة، حيث تم تنفيذ 3 محطات معالجة بذات التكنولوجيا فى محافظتى البحيرة والشرقية، وجار تنفيذ 5 محطات فى محافظات أخرى.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تتبنى الأفكار الجديدة والمبتكرة والتكنولوجيات والتقنيات الحديثة، ليتم تقييمها وتحديد أوجه الاستفادة منها وإمكانية توطين تلك التكنولوجيات، مع الاهتمام ببناء القدرات ورفع كفاءة العاملين فى المجالات والتخصصات الإدارية والفنية المختلفة، مشيرا إلى أن التدريب المكثف يضمن كفاءة ومقومات النجاح لتلك التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تسعى جاهدة لاستنباط وتوطين تكنولوجيات معالجة الصرف الصحى المبتكرة والجديدة من خلال برامج مكثفة لإعداد الكوادر الفنية المدربة لتشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحى، وكذا المتابعة المستمرة لتقييم كفاءة المحطات من خلال معامل مرجعية بالقاهرة ومركزية بالمحافظات للتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، وإمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج طبقا للكود المصرى.

وقال الدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق الأسبق، خلال مشاركته بورشة العمل، إن شركات مياه الشرب والصرف الصحى تدير استثمارات كبيرة لذا فإن التدريب ورفع القدرات أحد أهم المحاور التى ترتكز إليها الشركة القابضة لإدارة تلك الأصول فى ظل تحديات قائمة، منها الزيادة السكانية المطردة، وضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد وتقليل الفاقد، والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة وتحلية مياه البحر.