عاجل- إقلاع رحلتى مصر للطيران إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان مصر للطيران اليوم أنه تم تسيير رحلة رقم MS3040 ورقم MS3042، بأحدث طائراتها B9-787 دريملاينر والمعروفة باسم "طائرة الأحلام" والتى تسع الواحدة لـ309 ركاب" لمؤازرة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم خلال مشاركته فى مباراة الدور قبل النهائى أمام منتخب الكاميرون فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام اليوم الخميس.

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