حكاية أول مترو أنفاق فى الإسكندرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أهم المعلومات عن أول مشروع مترو أنفاق فى الإسكندرية. ويأتى المشروع فى إطار مخطط تنظيم النقل الجماعى بالإسكندرية وتخفيف الزحام والاختناقات المرورية بالمحافظة.

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