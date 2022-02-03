محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات بقرية طنان

جدة - نرمين السيد - قاد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم الخميس، حملة إزالة فورية على المبانى المخالفة التى تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب.





وتمكنت الحملة من إزالة 21 حالة بناء مخالف، بينها 3 حالات عبارة عن مسلحات خرسانية على مساحة 5700 متر أراض زراعية، حيث تنوعت المخالفات ما بين منازل بالطوب الأبيض ومبانى مسلحات وهناجر.

وأكد محافظ القليوبية خلال الحملة أنه تم تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة فى إزالة أى تعديات جديدة فى مهدها ويتم رصد كل حالة وفحصها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية لن يتم التهاون فيها ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، وسيتم إزالة كافة التعديات وفق خطة منظمة تم إعدادها مع المسئولين والجهات الأمنية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح والحاصلين على نموذج (10) سواء كان دائما أو مؤقتا، بعدم القيام بأى أعمال بناء دون الحصول على ترخيص بناء للأعمال من الإدارات الهندسية بمجالس المدن والمراكز والأحياء طبقا لقانون 119 لسنة 2008، حيث إن قبول التصالح يكون على الأعمال المخالفة السابقة، وليس ترخيصا للبناء الحديث.