وتمكنت الحملة من إزالة 21 حالة بناء مخالف، بينها 3 حالات عبارة عن مسلحات خرسانية على مساحة 5700 متر أراض زراعية، حيث تنوعت المخالفات ما بين منازل بالطوب الأبيض ومبانى مسلحات وهناجر.
وأكد محافظ القليوبية خلال الحملة أنه تم تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة فى إزالة أى تعديات جديدة فى مهدها ويتم رصد كل حالة وفحصها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية لن يتم التهاون فيها ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، وسيتم إزالة كافة التعديات وفق خطة منظمة تم إعدادها مع المسئولين والجهات الأمنية.
وأهابت المحافظة بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح والحاصلين على نموذج (10) سواء كان دائما أو مؤقتا، بعدم القيام بأى أعمال بناء دون الحصول على ترخيص بناء للأعمال من الإدارات الهندسية بمجالس المدن والمراكز والأحياء طبقا لقانون 119 لسنة 2008، حيث إن قبول التصالح يكون على الأعمال المخالفة السابقة، وليس ترخيصا للبناء الحديث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات بقرية طنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.