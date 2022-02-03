محافظ المنيا : وزارة التنمية المحلية تطلق تطبيق ”فرصتك في قريتك”...

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن وزارة التنمية المحلية أطلقت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ، تطبيق "فرصتك في قريتك " للهواتف الذكية ، والذي يتضمن عرضا للفرص والمبادرات التي تقوم بها الوزارة وجميع المحافظات في قطاع الخدمات ،بما يتيح للمواطنين التعرف على كيفية الالتحاق والاستفادة من المبادرات والقروض المقدمة من خلال صندوق التنمية المحلية، ومشروعك، وشغلك في قريتك، والتدريب الحرفي، ومنصة أيادي مصر، ومبادرة "حياة كريمة "، بالإضافة إلى جزء خاص لمعالجة شكاوى المواطنين من خلال مبادرة" صوتك مسموع" وذلك للاستفادة من الدعم الاقتصادي المقدم للمجتمعات الريفية.

وأكد المحافظ على أهمية تعريف المواطنين بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتطبيق الإلكتروني " فرصتك في قريتك" ، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهري ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن المحافظة تعمل على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تحت إشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وإنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل الحرفي لسكانها ، معربا عن أمله بأن تكون تجربة مبادرة "فرصتك في قريتك" ناجحة للمساهمة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخلق فرص عمل لأبناء القرى.