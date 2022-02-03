وزير القوي العاملة يسلم 150 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة شرم...

استأنف وزير القوي العاملة محمد سعفان جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور حاليا محافظة جنوب سيناء، وقام الوزير بتسليم 150 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه ، مشيرا إلي أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفاً إلي 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية ، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل ، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باي .

وقال الوزير في مستهل كلمته"جئنا إلي شرم الشيخ ، تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة ، معبرا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيداً بإنجازات العمالة غير المنتظمة في استكمال بناء المتحف.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجودة علي أرض سيناء الحبيبة التي استطاعت أن تحقق المزيد من الانجازات والمشروعات ، داعيا بتكاتف كل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لعقد اجتماع دوري كل شهر للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في نهاية 2022 بحيث تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة بشكل كامل، وأرسال رسالة للعالم أجميع أن مصر قادرة علي تنظيم المؤتمرات الدولية .

وقال الوزير : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة ، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة ، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة ، مؤكداً أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف ، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة ، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القويمة للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين علي العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك علي 10 ألاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولي .

ولفت الوزير إلي أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة علي مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة ، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الاجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات ، كما تم رفع كفاءة الادارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة .

وأشار سعفان إلي أن الوزارة ومديريات قامت بصرف ما يزيد علي 254 مليون جنيه في العام الماضي علي الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات استفاد منها 490 ألف عامل .

ووجه الوزير كلامة للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ قائلا: "هذا هو حقكم علينا جميعا أن نكون في استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها".

ونوه الوزير إلي أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة كاولي الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية ، لافتا إلي أن الوزارة قامت بالحصر الميداني علي العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية ، حيث تم حصر ما يزيد عن 90 ألفاً ، وجاري استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية ، فضلا عن العمالة التي تقوم بتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص .