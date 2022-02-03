الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ214 ألف مواطن خلال شهر...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ214 ألف و346 مواطنًا من خلال 160 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألف و344 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 43 ألف و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 2476 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الهمم في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 15 ألفًا و392 مواطناً بمحافظة أسوان، و12 ألفًا و602 مواطنًا بأسيوط، و10 آلاف و99 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و7 آلاف و620 مواطناً بالإسماعيلية، و 3 آلاف و369 مواطناً بالأقصر، و1804 مواطنين بالبحر الأحمر، و15 ألفًا و 349 مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و608 مواطناً بالجيزة، و7 آلاف و 553 مواطناً بالدقهلية، و1765 مواطناً بالسويس، و11 ألفًا و602 مواطنًا بالشرقية، و5 آلاف و478 مواطناً بالفيوم.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ16 ألفًا و 581 مواطناً بالقاهرة، و9 آلاف و 110 مواطنين بالقليوبية، و8 آلاف و790 مواطناً بالمنوفية، و10 آلاف و678 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و777 مواطناً بالوادي الجديد، و9 آلاف و897 مواطناً ببني سويف، و1802 مواطن بجنوب سيناء، و9 آلاف و336 مواطنًا بسوهاج، و8 آلاف و448 مواطناً بكفر الشيخ، و2569 مواطناً بمطروح، و5 آلاف و314 مواطناً بقنا، و10 آلاف و730 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 14 ألف و73 مواطناً بدمياط.