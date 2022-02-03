انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (أرض الجنينة – بيجام – عزبة عثمان – منطى – أم بيومى – منطقة مسطرد – أرض الدلتا للصلب – عزبة ناصر – القطاوى – عزبة شاكر – عزبة المدرسة – مدينة الأمل الجديدة)، لمدة 10 ساعات، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 05-02-2022 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظراً لاعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم طرد محطة شبرا الخيمة بتقاطع امتداد شارع أحمد عرابى مع الطريق الدائرى.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.