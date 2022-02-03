تعرف على موعد فتح باب الحجز في مشاريع دار مصر وسكن مصر وجنة وكيفية التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار سعى الدولة المصرية إلى توفير وحدات سكنية للشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، ومن يرغب في الإستقرار في أماكن هادئة بالمدن الجديدة، بأسعار تتناسب مع الحالة الإجتماعية للطبقات المختلفة، لدعم متوسطي الدخل، أطلقت الدولة أمام المواطنين ثلاث مشروعات سكنية خلال الفترة الأخيرة هي ” دار مصر وجنة وسكن مصر”.
بداية الحجز للوحدات السكنية 15 فبراير الجاري
تم الإعلان عن فتح باب الحجة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمشاريع ” دار مصر وجنة وسكن مصر” من قبل التمويل العقاري وصندوق الإسكان الإجتماعي ابتداءً من 15 فبراير الجاري بوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين أصحاب الدخول المتوسطة، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، من خلال توجيهات رئيس الجمهورية بفائدة 3% متناقصة و 8% متناقصة.
سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية
ويشترط الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية سداد مقدم جدية حجز للوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز، مع رفع الإستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg خلال الفترة من 15 فبراير الجاري إلى 8 مارس 2022 المقبل.
- مشروع جنة مقدم حجز 80 ألف جنية
- مشروع دار مصر مقدم حجز 60 ألف جنية
- مشروع سكن مصر مقدم حجز 40 ألف جنية
أماكن تواجد مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر
- المشروع الأول سكن مصر من خلال المدن التالية ” أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر غرب أسيوط “.
- والمشروع الثاني دار مصر يتواجد في 8 مدن هي كالتالي ” 15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة”.
- المشروع الثالث جنة يتواجد في 8 مدن جديدة أيضا هي ” 6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة”.
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