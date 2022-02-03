/677106/ضمن-حياة-كريمة-وزيرة-التضامن-تفتتح-منازل-المتضررين-من-السيول-بأسوان

قامت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، بافتتاح 40 منازلا بعد إعادة أعمارها وتسليم 30 من المشروعات التنموية للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان إحدى شد قرى المحافظة الأكثر احتياجا، في إطار تنفيذ اهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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جاء الافتتاح وزيرة التضامن بحضور الدكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وطارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.

وزيرة التضامن ومرافقيها قامت خلال الزيارة، بتفقد المنازل التى تم اعادة اعمارها وتسليم مفاتيحها لاصحابها ، أيضاً زيارة المشروعات التنموية وتسليمها لاصحابها وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث ادوات الصيد ، كما تستعد مؤسسة صناع الخير للتنمية لاطلاق مشروع تنموى جديد يستهدف احياء الحرف التراثية بقرى النوبة .

مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء صناع الخير للتنمية، من جانبه أكد أن المؤسسة وبنك القاهرة اختارا قرية المنصورية لإعادة أعمار المنازل المتهالكة بها وتطويرها باعتبارها واحدة من اشد قرى اسوان احتياجا وتم البدء باعمال اعادة اعمار المنازل المتهالكة لكون القرية من القرى التى تتعرض لموجات السيول وتتأثر المنازل بشدة وصناع الخير وبنك القاهرة نجحا فى إعادة إعمار 40 منزل متهالك .

عوائل الاسر الأشد احتياجاً

وأوضح زمزم أن المؤسسة وبنك القاهرة، قاما بتزويد 30 من عوائل الاسر الأشد احتياجاً بمشروعات مراكب صيد وتم اختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادى الأكثر انتشارا داخل القرية وكون القرية مشاطئة لنهر النيل وتم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك التى يصطادها الصيادين بمراكبهم حتى يتثنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الافضل وبما يعود عليهم بافضل عائد ويضمن نجاح مشروعهم.

احياء الحرف التراثية لأهالي النوبة

وأضاف زمزم إلى أن صناع الخير سوف تطلق خلال الاحتفالية غدا الجمعة مشروعها التنموى الجديد "احياء الحرف التراثية لأهالي النوبة " الذى يستهدف دعم انشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة بها وكادت ان تنقرض وتدريب الحرفيين على احدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل كما يستهدف المشروع ايضا العمل على تسويق منتجاتهم بافضل الطرق محليا ودوليا. يشار إلى أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وقامت بإعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية الشهامة مركز ادفو ضمن المرحلة الأولى من مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.