/677092/ليلى-علوي-عن-دورها-في-مسلسل-منورة-بأهلها-شخصية-قاسية-وجبارة-فيديو

عبرت النجمة ليلى علوي عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسري نصرالله مُشيدةً بأسلوبه السينمائي الخاص الذي يطبّقه في أعماله الدرامية، ومُثنيةً على فكره الإخراجي وطريقته في التعامل مع النص والممثلين في مسلسلها الجديد "منوّرة بأهلها"، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج Mbc trending.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة ليلى علوي بشأن مسلسلها الجديد منورة بأهلها وذلك خلال السطور القادمة.

شخصية ليلى علوي في منورة بأهلها

وتحدثت ليلى علوي خلال المداخلة الهاتفية عن تفاصيل شخصياها في منورة بأهلها: "أقدم شخصية “سلوى” في عمل جديد من حيث الفكرة والمضمون، رسمَ السيناريو والحوار فيه الكاتب محمد أمين راضي ببراعته المعهودة، فشخصيات المسلسل غنية جداً وجاذبة للممثلين والمشاهدين على حد سواء، وتتميز بحس فني عالٍ جداً."

كما أوضحت ليلى علوي أن “ثمّة عناصر تمنح قيمة مضافة للعمل بموازاة القصة والإخراج، وأبرزها الصورة بقيادة مدير التصوير هايل أبو دوما، فضلاً عن الديكورات الرائعة التي تشمل معظم المَشاهد”.

الصعوبات التي واجهت ليلى علوي

وشدّدت ليلى علوي على الصعوبة في تنفيذ مسلسل من هذا النوع سواء من ناحية التمثيل والإخراج أو الإنتاج، وذلك بسبب غزارة التفاصيل والمواقع التي رسمها محمد أمين راضي، وأوضحت علوي أن تلك التفاصيل تتشابك مع بعضها وتتقاطع بصورة معقدة وفق محور زمني ممتدّ تتعاقب ضمنه الأحداث ابتداءً من سنة 1994 وحتى سنة 2010.

وحول طبيعة الدور الذي تقدمه قالت ليلى علوي: “أبرز ما شدني إلى العمل هو الشخصية التي أقدّمها والتي لم يسبق وأن لعبت دوراً مشابهاً لها طوال مسيرتي المهنية، وأعتقد أن المشاهدين سيتفاجؤون جداً بهذا الدور”.

وأكملت ليلى: “عودت الجمهور على تقديم شخصية جريئة ومختلفة في كل فترة، ودور سلوى الذي ألعبُه في العمل مركب ويلفّه الغموض والتشويق، فهي شخصية قاسية وجبارة من دون الحاجة لوجود مبررات نفسية وسلوكية قد تقف وراء تصرّفاتها، فوتيرة الأحداث المتسارعة وطريقة تعاقبها سيجعل من الجمهور في حالة متابعة متواصلة وتركيز حاد لفهم حقيقة ما يجري، وجاء ذلك بمعزل عن دوافع الشخصية وأسبابها”.

ليلى علوي في الرياض

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بعبائة سعودية ثقيلة باللون البنفسجي، مزينة بقطع من الفرو الرماضي، وكانت هذه الصور أثناء نزهة جبلية في مدينة الرياض، مع مجموعة من الأصدقاء، وظهرت في هذه الصورالفنانتين هالة صدقي وإيمي سمير غانم.

ليلى علوي في مهرجان Joy Awards

سبق ونشرت ليلى علوي صورًا لها في مهرجان Joy Awards بالرياض، على تطبيق إنستجرام، وكانت من بينهم صورة مع الفنان الأمريكي جون ترافولتا، وأيضًا أعادت نشر فيديو لها وهي تسلم جائزة "الممثل المفضل عن فئة المسلسلات" للممثل السعودي يعقوب الفرحان، عبر خاصية القصص المصورة على إنستجرام، كانت قد نشرتها لها الإعلامية سارة دندراوي، وزادت تعليقات المتابعين على هذه الصور والفيديوهات، لما ظهرت به الفنانة ليلى علوي من أناقة.