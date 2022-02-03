/677094/خلال9-قوافل-طبية-علاج-13-الف-و700-مواطن-ضمن-حياة-كريمة-بسوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف الطبى على اكثر من ١٣ الف و٧٠٠ مواطن من خلال ٩ قوافل ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه بعدد من قرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال شهر يناير الماضي .

ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بأنه تم توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة والهامة لتقديم خدمات طبيه متكاملة للمواطنين حيث شملت التخصصات الباطنة ،الأطفال،الجراحة،الأسنان ،العظام،الانف والاذن ،العصبيه والنفسيه والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل .

وأوضحت وكيل وزارة الصحة انه تم توفير العلاج بالمجان ويتم عقد ندوات تثقيف صحى وتواصل مجتمعى خلال تنفيذ القافلة للمواطنين بتلك القرى.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر عواجة ان تلك القوافل الى تنظمها مديرية الصحة بسوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة " وتلقى إقبالا كبيراً من المواطنين لافتة الي انه يتم متابعة الإلتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى والإجراءات الإحترازية خلال تنفيذ فعاليات تلك القوافل.

محافظ سوهاج يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم

على جانب اخر التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 125 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

واستمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وعلاج على نفقة الدولة، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن .