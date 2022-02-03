/677102/غضب-واسع-بمحلية-النواب-بسبب-محافظ-الإسكندريةوشكر-خاص-من-السجينى-للرى-والإسكان

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجينى، موجة من الغضب بسبب اعتذار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية عن الحضور، بسبب ارتباط مفاجئ مع رئيس مجلس الوزراء.

دوت الخليج

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى مستهل الاجتماع:" محافظ الإسكندرية اعتذر عن حضور اجتماع اللجنة اليوم بشكل مفاجئ ولهذا لم يتم إبلاغ القيادات التنفيذية التى حضرت اجتماع اليوم بتأجيل الاجتماع من عدمه، ونحن عادة حينما نناقش طلبات إحاطة لابد من حضور المحافظين، ولكن نظرا لعدم حضور المحافظ اجتماع اليوم، وطلب النواب إرجاء مناقشة طلباتهم لحين حضور المحافظ".

ووجه السجينى، الشكر خلال الاجتماع لوزير الرى للإجابة على كافة الأطروحات الخاصة بالنواب والمقترحات التى تم التقدم بها للمناقشة، وكذلك وزارة التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار، لاستصدار الكتاب الدورى تنفيذ المقترحات بشأن حلحلة العلاقة المتشابكة بين الرى والتنمية المحلية فى المشهد المسيء على ضفاف الترع والمجارى المائية.

غضب واسع بمحلية النواب بسبب محافظ الإسكندرية..وشكر خاص من السجينى للرى والإسكان

ووجه الشكر أيضا لوزير الإسكان، حيث أبلغ اللجنة اعتذاره عن تمثيل الوزارة فى الاجتماع الأخير، وأنه تم توقيع جزاءات على عدد من القيادات بالوزارة، وأن وزارة الإسكان لديها حرص على التمثيل المشرف في الاجتماعات الخاصة باللجان النوعية بمجلس النواب.

ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الاستجابات التى حصلت من قبل الوزارات تشير إلى مسألة التكامل ما بين السلطة التنفيذية والرقابية والتشريعية، الجميع فريق واحد يسعى لتصحيح المسار وإلقاء الضوء على بعض المشاكل التي يعاني منها المواطنين

وتابع:" فى الحقيقة ليس من اللائق اعتذار المحافظ عن حضور اجتماعات اللجنة اليوم نظرا لأهميتها، ولو رئيس الوزراء يعلم أن هناك اجتماع بهذا التمثيل سيكون هناك موقف اخر، وبعدين المحافظين بيزعلوا من رد الفعل، اللى يهمنا فى النهاية مصلحة المواطنين، ولكن يبدو ان محافظة الإسكندرية منذ فترة ترفع شعار" الإسكندرية ترجع إلى الخلف"، نحن ليس بجلسة ودية ولا سمر نحن فى شغل ولما الزملاء عرفوا ان الوزير مش موجود اعتذروا".

واستكمل:" على وزير التنمية المحلية ان يكون لديه علم بأنه فى حال وجود خلل أو تقصير يكون هناك تعقيب ولن يتم مناقشة طلب إحاطة بشأن مشكلة سوى فى وجود المسئول ومن لديه السلطة على اتخاذ القرار".