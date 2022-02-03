عادل إمام يتصدر جوجل.. حقيقة وفاة الزعيم

دوت الخليج حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام اليوم الموافق 3 فبراير لعام 2022 وذلك خلال السطورالقادمة.

شائعات وفاة الزعيم عادل إمام

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة الزعيم عادل إمام اليوم الخميس الموافق 3 فبراير لعام 2022، ولم يكن هذا الخبر المتداول سوى شائعة من ضمن الشائعات المغلوطة المنتشرة في الفترة الأخيرة، التي لم يسلم منها العديد من الفنانين مثل: الفنان حسن الرداد والفنان محمد صبحي.

ولم تقتصر الشائعات المنتشرة هذه الفترة على الزعيم عادل إمام، حيث الشائعات المنتشرة حول محمد صبحي و حسن الرداد.

شائعات حول محمد صبحي

كما تم تحريف كلام محمد صبحي بشأن الرياض وثار عليه رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتوجه له هجوم كثير، وانقسم الجمهور بين مؤيد له ومعارض له خصوصاً بعد تصريحه أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ولكن استمر اتلهجوم عليه بشكل كبير ليكون مؤيديه قلة قليلة بالنسبة لمعارضية.

وقال محمد صبحي في بيان رسمي، مدافعاً عن نفسه: هذا الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي، قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلام وليد الأمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام".

شائعات حول حسن الرداد

انتشرت بعض الشائعات بعد ظهور الفنان حسن الرداد في موسم الرياض بالسعودية خلال الأيام السابقة، والتي تدور حول تمني حسن الرداد العيش في السعودية لأنها متلقى الفن والفنانين، ليخرج الفنان حن الرداد عن صمته ويخمد الشائعات والهجوم الذي توالى عليه، من خلال تصريح كتبه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك قائلا:”تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمى الضمير كل هدفهم هو عمل ترند على حساب اسمى و يردده ورائهم شوية عيال متخفيه وراء اجهزة الكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين و كل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة و حقيقة التصريح”.