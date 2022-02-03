/677107/بعد-أزمة-المؤتمر-الصحفي-أحمد-سليمان-يصعد-الموقف-إلي-وزارة-الرياضة

توجه أحمد سليمان حارس مرمي الزمالك الأسبق، والمرشح لمقعد رئاسة النادي ، وأعضاء قائمته الآن إلى وزارة الشباب والرياضة، وذلك أزمة المؤتمر الصحفي التي حدثت اليوم الخميس، داخل القلعة البيضاء، والمشهد المؤسف الذي حدث من اللجنة التي تدير النادي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

فيما أعرب أعضاء القائمة عن استيائهم مما حدث متمنين عدم حدوث هذا المشهد المؤسف وظهور نادنيا بهذا المشهد أمام الجميع بعد ان تم ترتيب المؤتمر الصحفي على أعلى مستوى وبدقة وعناية ومجهود شديد وذلك لعرضه أمام السادة الصحفيين والإجابة عن جميع الأسئلة وعرض البرنامج الانتخابي الذي هو حق أصيل لأي مشرح أن يعرض برنامج القائمة لاعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك العظيمة.

قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد ” كاف” يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

مواعيد مباريات الزمالك

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.