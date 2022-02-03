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النائب طارق رضوان يلتقى بنائب وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل «فيديو وصور»

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التقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخميس، بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كريستوفر لى مون، وذلك بمقر مجلس النواب .

دوت الخليج

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وتستقبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، العديد من الوفود الخارجية من مختلف دول العالم، حيث تقوم بوضعهم فى الصورة الكاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر وتطوراته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى شهدت مصر تحت رئاسته مقلة نوعية ومختلفة بملف حقوق الإنسان وخاصة على مستوى التنمية الحضارية والحقوق الإجتماعية والإقتصادية.

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النائب طارق رضوان يلتقى بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل «فيديو وصور»

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كريستوفر لى مون  قد إلتقى بقيادات وزارة  القوى العاملة أمس حيث أشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر بملف حقوق العمال بجميع القطاعات خلال الفترة الأخيرة ودور وزارة القوى العاملة المصرية في تنفيذ رؤية مصر 2030، وإصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية ودوره في تسهيل الحركة النقابية داخل الدولة المصرية.

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لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان  تشهد الإسبوع المقبل يوم الأحد  دعوة وزارة الشباب والرياضة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

النائب طارق رضوان يلتقى بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل «فيديو وصور»

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يوم الاثنين تشهد لجنة حقوق  الإنسان دعوة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الانسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

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يوم الثلاثاء أيضا تشهد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تشهد عقد لقاء مع المستشار مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الانسان بمكتب السيد المستشار النائب العام، بمقر اللجنة، وذلك للتشاور وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الانسان.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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