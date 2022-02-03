سفير مصر فى جوبا: حريصون على تقديم كل أشكال الدعم لجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، الشيخ "عبد الله برج"، الأمين العام للمجلس الإسلامى بجنوب السودان، وذلك فى إطار جهود السفارة فى التواصل مع كافة مكونات الشعب الجنوب سودانى الشقيق.





وأكد السفير المصرى حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم إلى جنوب السودان فى ظل المرحلة الدقيقة التى يمر بها، مشيرا إلى الروابط التاريخية والثقافية التى تجمع شعبى البلدين، كما أبرز السفير خلال اللقاء أهمية الدور المحورى الذى تلعبه المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها دار الإفتاء، والأزهر الشريف فى نشر تعاليم الإسلام الصحيحة باعتبارها ركيزة للاعتدال فى العالم الإسلامى، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون مع المجلس الإسلامى فى هذا الإطار. من جانبه، أكد الشيخ "برج" من جانبه تقديره للدعم الذى تقدمه مصر إلى جنوب السودان، واعتزازه بالتكريم الذى تلقاه فى مصر خلال احتفالية المولد النبوى الأخيرة، مشيرا إلى تقديره وكل مسلمى جنوب السودان للمؤسسات الدينية المصرية واعتزازهم بالروابط التاريخية التى تجمعهم بها، وأضاف أن مسلمى جنوب السودان كجزء من نسيج الشعب الجنوب سودانى يقدرون الجهود المصرية لتعزيز التعاون مع بلادهم فى شتى المجالات، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون.

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