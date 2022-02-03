محافظ المنيا: التنمية تطلق تطبيق «فرصتك فى قريتك» لعرض فرص التشغيل

جدة - نرمين السيد - ويتضمن التطبيق عرضا للفرص والمبادرات التى تقوم بها الوزارة وجميع المحافظات فى قطاع الخدمات، بما يتيح للمواطنين التعرف على كيفية الالتحاق والاستفادة من المبادرات والقروض المقدمة من خلال صندوق التنمية المحلية، ومشروعك، وشغلك فى قريتك، والتدريب الحرفى، ومنصة أيادى مصر، ومبادرة "حياة كريمة "، بالإضافة إلى جزء خاص لمعالجة شكاوى المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وذلك للاستفادة من الدعم الاقتصادى المقدم للمجتمعات الريفية.

وأكد المحافظ على أهمية تعريف المواطنين بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتطبيق الإلكترونى "فرصتك فى قريتك"، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى فى هذا القطاع الحيوى ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل على إحداث نقلة سريعة فى مجال التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت إشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وإنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل الحرفى لسكانها، معربا عن أمله بأن تكون تجربة مبادرة "فرصتك فى قريتك" ناجحة للمساهمة فى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخلق فرص عمل لأبناء القرى.