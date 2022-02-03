محافظ المنيا يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المحافظة بجميع بأجهزتها التنفيذية تسارع من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، فى 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصرى.





وأكد أنه يتابع يوميا نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع أسبوعى، لاكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانياً على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

وأكد المحافظ أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص عددًا من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بقرية بنى حسن الشروق ضمن مبادرة حياة كريمة منها أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب (سجل مدنى– شهر عقارى– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعى ومجمع زراعى.

كما تفقد رئيس المركز الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بنى حسن والقرى التابعة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد ومدى الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية لتلك المشروعات.

وفى مركز ملوى، تفقد أحمد السايس رئيس مركز ملوى، يرافقه مسئولى حماية النيل و الأبنية التعليمية وأملاك الدولة المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية الريرمون بمجلس قروى المعصرة، وتسليمها للجهات المنفذة، كما تابع رئيس المركز المشروعات الجارى تنفيذها بقرية المعصرة وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال.

كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية دلجا منها توسعات محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 10 أفدنة، مشدداً على تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة لتسهم فى التيسير على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.