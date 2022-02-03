جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أول دفعة لمشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2022 بالعاصمة والتى توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.





وتضم الدفعة الأولى 3 طن من اللحوم وسيتم توزيعها على 3 آلاف أسرة على مستوى أحياء العاصمة بصفة شهرية. ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يتفقد أول دفعة لمشروع لحوم صكوك الطعام لعام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.