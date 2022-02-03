القوى العاملة: تسليم 150 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وشهد وزير القوى العاملة ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا" التى تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، وذلك بقاعة فندق دومينا كورال باى بمشاركة 80 فندق بجنوب سيناء، فضلا عن عدد كبير من مسؤولى السلامه بالمحافظة، بحضور سهير الليثى وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأشرف علم الدين مدير المديرية، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باى، والدكتور محمد مدكور باحث الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وأوضح الوزير أن قطاع السياحة والشركات العاملة فيه تطبق جميعها كل المعايير القياسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد العاملين فيه على أكمل وجه، مقدما الشكر للفندق على استضاف فعاليات المبادرة وتعاونه المستمر مع مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.

وأشار الوزير إلى أنه يجب تغيير مفهوم السلامة والصحة المهنية من مجرد قواعد وقوانين ملزمة إلى سلوك يومى أساسى فى حياة الأفراد للحفاظ على حياتهم، وتعليم أولادنا هذا المفهوم الجديد فهم عماد المستقبل وأمل التقدم والتطوير.

وأكد الوزير أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية فى المجتمع، لما لها من دور كبير فى الحفاظ على رأس المال البشرى، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وقال الوزير: إن الأهم فى مبادرة " سلامتك تهمنا" هو ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وذويهم، وتوريثها لأبنائهم شباب المستقبل، وسواعد مصر القادمة، وتحقيق ذلك المفهوم على المستوى الشخصى والعملى وفى المكان الذى يعمل به الشخص.

وأكد سعفان أن القوى العاملة فى الفترة الماضية أطلقت العديد من المبادرات فى كافة مجالات العمل منها، مبادرة "احمى نفسك"، والتى تجوب المحافظات لترسيخ سلوك السلامة والصحة المهنية، ومبادرة "مصر بكم أجمل" لذوى القدرات الخاصة، ومبادرة "مصر أمانة بين إيديك" والتى كلفت بإعادة إطلاقها فى المحافظات المختلفة، للتصدى للعدو المتربص بالدولة المصرية والذى يسعى لهدمها، حتى لا يتأثر التقدم الذى تحققه الدول المصرية ويستمر،لافتا إلى أن معدل البطالة وصل الآن إلى 7.5 % فى آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن كان المعدل 13.2 % فى عام 2013، كاشفا أن هذا الانخفاض جاء بسبب الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة والقيادة السياسية.

وكانت فعاليات اليوم الأول للمبادرة قد بدأت أمس بمحاضرة الدكتور محمد مدكور حول تقييم وتحليل مخاطر بيئة العمل من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومحاضرة أخرى الكيميائى عز الدين إبراهيم مدير عام السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى مسؤولى السلامة والصحة المهنيه بالمحافظات المختلفة.

وأكد أشرف علم الدين مدير المديرية أن الدولة المصرية حرصت على إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" للتعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية منها للوصول إلى بيئة آمنة، كما تهدف وزارة القوى العاملة إلى تلبية احتياجات وتحقيق تطلعات وطموحات العاملين بكافة قطاعاتهم.

وأضاف مدير المديرية أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة و"قادرون باختلاف"، فقامت بإصدار وثيقة التأمين على الحياة وصرف منح استثنائية فى الأعياد والمواسم لهذه الفئة، كما حرصت على توفير فرص تدريب وتشغيل لذوى القدرات فى مختلف المجالات.

وسلم الوزير فى ختام فعاليات المبادرة بتسليم شهادات التقدير، على 3 شركات التى تضم العمالة غير المنتظمة بمدينة شرم الشيخ.

كما كرم الوزير فريق العمل الذى نظم فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا "للحد من مخاطر بيئة العمل.