محافظ جنوب سيناء يفتتح 3 فصول ذكية لتعليم الفتيات بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ جنوب سيناء فى تصريح، اليوم الخميس، أن التعليم فى الوادى كان يقتصر على الصف السادس الابتدائى ثم يلتحق الطلبة الذكور فقط بالتعليم الإعدادى بالمدينة دون الفتيات طبقا للعادات والتقاليد البدوية ونتيجة للسعى الدؤوب بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم الفنى تم منح المحافظة 7 فصول ذكية بالوديان، مقدما الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واستجابته السريعة لتسليم المحافظة تلك الفصول كأول دفعة.
وقال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن تلك الفصول تتميز بأنها مزودة بالشاشات الذكية ومكيفة ومزودة بالمراوح وكل سبل توفير الراحة للطلاب وتم تنفيذها بمعرفة الهيئة العربية للتصنبع بإشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مقدما شكره للمحافظ لدعم العملية التعليمية بالمحافظة.
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