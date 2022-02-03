الأوقاف: توزيع أكثر من 12 ألف كتاب من سلسلة رؤية على الجامعات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة وزعت أكثر من 12 ألف كتاب من سلسلة "رؤية" على فروع جامعة الأزهر وجامعات "بنها والمنوفية والزقازيق والعريش والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف وجنوب الوادى" ومديريات الأوقاف والمعاهد الأزهرية





وأوضح وزير الأوقاف فى تصريحات، اليوم: أنه فى إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات "الأوقاف، والثقافة، والتعليم العالى"، والأزهر الشريف، أهدت الوزارة مجموعات من الإصدار الثانى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة.

وأضاف "تشتمل كل مجموعة خمسة عشر كتابا بإجمالى 250 مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير باللغة العربية، بالإضافة إلى 55 مجموعة من سلسلة (رؤية) المترجمة للغة الإنجليزية، و55 مجموعة من سلسلة (رؤية) المترجمة للغة الفرنسية، و150 مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لكليات جامعة الأزهر بكفر الشيخ وقنا وبنى سويف والمنوفية والإسكندرية والشرقية، وكليات جامعات "بنها والمنوفية والزقازيق والعريش والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف وجنوب الوادى"، وجار استكمال التوزيع على باقى الجامعات.

وتابع: "كما قامت الوزارة بإهداء 466 مجموعة من الإصدار الثانى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، و200 مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على مديريات الأوقاف والمناطق الأزهرية ومناطق الوعظ بمحافظات: (الفيوم وأسيوط وسوهاج والبحيرة والمنوفية)، وبذلك يكون قد تم التوزيع على جميع مديريات الأوقاف والمناطق الأزهرية ومناطق الوعظ بمحافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير تتكون من 15 كتابا على النحو التالى: "حماية الكنائس فى الإسلام، ومفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف، وفقه بناء الدول رؤية عصرية، وفقه الدولة وفقه الجماعة، وفلسفة السلم والحرب والحكم، ونساء على عرش مصر، ومفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة النبوية، والعقل والنص، والجاهلية والصحوة، وحوار الأديان والثقافات، والفكر النقدى بين التراث والمعاصرة، وفى فضاء الثقافة، وداعش والإخوان، وحق الوطن، وتنظيم النسل ومتغيرات العصر، والعقل والنص، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، مكارم الأخلاق، ومهارات التواصل فى السنة النبوية، وفن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة)".