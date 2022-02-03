/677100/وزير-الرياضة-يتوجه-للكاميرون-لمؤازرة-المنتخب-الوطني-في-نصف-نهائي-أمم-إفريقيا

يتوجه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلي العاصمة الكاميرونية "ياوندي" اليوم الخميس، لحضور مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره الكاميرونى ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق المباراة فى التاسعة مساء اليوم فى نصف نهائي البطولة الإفريقية، عقب تأهل المنتخب الوطنى للمربع الذهبى بعد الفوز على المغرب ، وتأهل الكاميرون على حساب منتخب جامبيا.

أكد وزير الرياضة ترقب الجماهير المصرية لمباراة اليوم، ومؤازرتهم للاعبين لاستمرار تقديم الأداء المميز، والفوز فى المباراة، والتأهل إلى نهائى البطولة وتحقيق اللقب الإفريقى الغائب منذ عام ٢٠١٠م.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعبى للمنتخب والجهاز الفنى بأن يكون التوفيق حليفهم فى مباراة اليوم، وتقديم مباراة قوية تؤكد مكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الافريقية، وإسعاد الجماهير المصرية .

ويلتقى وزير الشباب والرياضة عقب وصوله للكاميرون مع نظيره الكاميرونى لبحث التعاون المشترك بحضور السفير مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون، علاوة على لقاء رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبى.

نتيجة مباراة مصر والمغرب

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

كيروش: كلام إيتو لا يتناسب مع كرة القدم

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخورون بمواجهة الكاميرون ونمد أيدينا لهم لنقدم عرضا كبيرا على أرضية الملعب، ولا مكان للخوف في كرة القدم بل للإحترام يجب أن يتواجد بين جميع المتنافسين".

وزاد: "إيتو من أبطال وأساطير كرة القدم وقد حاولت ضمه في ريال مدريد، تعليقي عليه كان فقط بخصوص بعض الكلمات التي قالها فهي لا تناسب كرة القدم".

غياب كيروش عن المؤتمر الصحفي

وأردف: "التغيب عن المؤتمر الصحفي لم يكن مسؤوليتنا بل مسؤولية التنظيم، نعتذر ولكن الحادثة ليست مسؤوليتنا".

وأختتم قائلاً: " عندما تنتهي مباراة مصر والكاميرون ستعود الحياة إلى طبيعتها، فهي مباراة كرة قد لا أكثر ولا أقل، وليس حرب مثل ما وصف إيتو".