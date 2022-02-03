النائب محمود القط بـ«ندوة دوت الخليج»:«يكفينا أن الناس مُدركة قيمة اللى بيعمله مجلس الشيوخ»..مصر للطيران بحاجة لـ«سياسة تسعير جديدة»..أزمة نقل الجثامين هتنتهى بقانون الهجرة الجديد «الجزء الأول»

/677112/النائب-محمود-القط-بـندوة-تحيا-مصريكفينا-أن-الناس-مدركة-قيمة-اللى-بيعمله-مجلس-الشيوخمصر-للطيران-بحاجة-لـسياسة-تسعير-جديدةأزمة-نقل-الجثامين-هتنتهى-بقانون-الهجرة-الجديد-الجزء-الأول

بصمات الشيوخ متواصلة من الثانوية العامة للجمعيات الأهلية فيديو وصور

مقترح نائب التنسيقة محمود تركى بشأن الجمعيات الأهلية يخدم بيئة المجتمع المدنى فى مصر

مقترحى والنائب محمد عزمى بشأن المجلس الأعلى للنقل لاقى ترحيب كبير

الدور الرقابى لتنسيقية شباب الأحزاب فى مجلس الشيوخ نختلف وبيمثل إضافة كبيرة للحكومة

محيط المناطق الآثرية بحاجة للتطوير ..والنائبة هيام فاروق قامت بمعركة كبيرة بخصوصها فى المعبد الآتونى

أزمة نقل الجثامين ستنتهى مع قانون الهجرة الجديدة ..واستجابة الحكومة لمقترحا يؤكد صحة موقفنا

لا يليق أن يستمر وضع الصوت والضوء فى مصر باستخدام أشعة الليزر

لابد أن تكون أسعار السياحة فى مصر تليق بحضارتنا العريقة وآثارنا

مصر للطيران لا تحصل على أى دعم من الدولة وبحاجة لسياسة تسعير

دوت الخليج

حل النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضيفًا على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد،حيث تطرق النائب لجهود مجلس الشيوخ التشريعية طوال الفترة الماضية، مع أداء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرقابى والذى مثل إضافة كبيرة للحكومة من خلال مقترحات تعمل الحكومة على تنفيذه

النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، تحدث بندوة دوت الخليج عن جهوده بشأن ملف المصريين بالخارج وأهمية أن نكون أمام قانون جديد للهجرة،خاصة أنه عاش خارج مصر كثيرًا ويدرك مدى التحديات التى يواجهها المصريين بالخارج وخاصة ملف نقل الجثامين، متطرقا أيضا لملف تطوير محيط الأماكن الأثرية والسياحية من منطلق مقترحه الخاص بملف الصوت والضوء فى مصر وأنه لم يعد من الأفضل أن بوضعه الحالى وضرورة أن يتقدم ويواكب التطور التكنولوجى.

مع بداية اللقاء حرص النائب النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على استعراض مهام مجلس الشيوخ وفق الدستور وربطها بما تم من جهود على مدار الفترة الماضية، بتأكيده على أن الجهود كبيرة ولكن الطموح لايزال أكبر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ فى الأساس يعد بيت للخبرة ومصدر للأفكار حيث يقدم الاقترحات التي تكون خارج الصندوق المبتكرة التي يتم دراستها من قبل متخصصين، من أجل إثراء الحياة السياسية والنيابية للدولة المصرية، فهو يستقبل القوانين التي تحال له من مجلس النواب من أجل دراستها بأكثر دقة وتخصص عبر متخصصيه وخبراءه.

مناقشات قانون العمل نقلة نوعية فى العمل النيابى..ورفض الثانوية العامة انتصار كبير

القط أكد أن الدستور المصري هو من حدد هذه المهام وهى ما تمت ترجمتها على مدار الفترة الماضية والجميع يشاهد مناقشات قانون العمل والذي أخذ جهد كبير، وهذه المناقشات أبرزت أهمية مجلس الشيوخ، لأنه كان من المستحيل أن يناقش مجلس النواب هذا القانون في كل هذا الوقت الذي استغرقه مجلس الشيوخ من جلسات مستمرة مثمرة، وذلك بسبب كثرة مهامهم واكتظاظهم بهموم الشعب المصري، وأيضا موقف مجلس الشيوخ من ملف الثانوية العامة وما قامت به لجنة التعليم حيث تم الرفض من قبل الجلسة العامة بحضور وزير التعليم ، وهو ما كان يعد انتصار للشعب المصرى من خلال أعضاءه بمجلس الشيوخ حيث رفض وجود أى أعباء جديدة.

مقترح نائب التنسيقة محمود تركى بشأن الجمعيات الأهلية يخدم بيئة المجتمع المدنى فى مصر

وعن مدى إطمئنانه عن الأداء داخل مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ:" كان لدينا تخوف مع بداية مجلس الشيوخ ولكن مع دوران عجلة العمل كانت البصمات واضحة من خلال نظر التشريعات والدور الرقابى بدقة ومنه مؤخرا أيضا النائب محمود تركي الذى تقدم بمقترح بمد مهلة توفيق أوضاع الجميعات الأهلية وهو موضوع في غاية الاهمية وله أثر دولي أكبر منه محلي، وايضا توجد مقترحات أخرى مثل الذي قدمته أنا والنائب محمد عزمي للمجلس الأعلى لوزارة النقل، والذي أخذ اهمية كبيرة، ومثله مقترح قانون الهجرة أيضا ومقترحات أخرى، ويكفينا أن الشارع المصري يدرك أهمية دور مجلس الشيوخ".

مقترحى والنائب محمد عزمى بشأن المجلس الأعلى للنقل لاقى ترحيب كبير

النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، تطرق أيضا لدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرقابى بمجلس الشيوخ، مؤكدا على أنه خلال الجلسات الأخيرة تمت إحالة 10مقترحات للحكومة منهم 6 لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعا:" احنا في التنسيقية بطبيعتنا منظمين جدا، وقبل بداية مجلس الشيوخ والنواب عقدنا دروات تدريبية من أجل التدريب على الأدوات البرلمانية، لذلك قبل صدور المقترح يتم دراسته من قبل صاحبه، ويكون محدد الابعاد ويعرض على الأمانة الفنية بالتنسيقية من أجل تحديد الانضباط التشريعي اللائحي له، ومن ثم تحويله للمجلس والذي يحيله إلى اللجان اللجان المختصة والتي تتكون من خبراء وذلك على كافة اللجان لذلك يتم اخذ المناقشات في منتهى الجدية.. فمن الرائع أن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ جمعت بين التكنوقراط والسياسة معا، حيث تقوم هذه اللجان بكتابة تقارير لها إذا وجد ملاحظات من اجل الخروج بمنتج متكامل قابل للتطبيق وله نظرة مستقبلية، مؤكدًا بأنه خلال الجلسات الأخيرة رأت هيئة مجلس الشيوخ أن يتم تحويل المقترحات برغبة للحكومة بعد الموافقة عليهم بالجلسة العامة، وهو ما يؤكد حاجة الدولة لهم، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه المقترحات كان له مقترحين الأول متعلق بالهجرة و وأخر خاص بملف الصوت والضوء فى مصر، منوها إلى سبب اهتمامه بملف المصريين بالخارج واصدار مقترح بشأنهم يأتي من منطلق أنه تعايش في الخارج لفترات طويله ومن ثم عرف كافة همومهم والمشاكل الذي يواجهوها.

الدور الرقابى لتنسيقية شباب الأحزاب فى مجلس الشيوخ نختلف وبيمثل إضافة كبيرة للحكومة

وتابع النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ :" كل هموم المصريين بالخار متعلقة بالشأن التشريعي والقانوني، لان قانون الهجرة بعيد كل البعد عن العصر الحالي، ومن هنا جاء سبب تقديم اقتراح برغبة المتعلق بالهجرة، حيث تم مناقشته بلجنة الشئون الخارجية بحضور وزيرة الهجرة، واللجنة رأت أن القانون هام يحتاجه المصريين بالخارج، وتم عرضه على الجلسة العامة والموافقة عليه وتحدث القط عن تطلعاته في المقترح قائلا:" عدد المصريين بالخارج في سنة 1983 كان لا يتجاوز المليون مصري، اما الان وصلنا لعدد يقرب من 11 مليون كما انه لا يوجد حصر دقيق لهم، إضافة إلى إلى مشكلة نقل الجثامين والتي يعانى بسببها فئة عريضة من المواطنين، وبالتالي من المهم ان يكون هناك صندوق يهتم بهذا الامر يضمن كافة الحلول الذي تواجههم .

أزمة نقل الجثامين ستنتهى مع قانون الهجرة الجديدة ..واستجابة الحكومة لمقترحا يؤكد صحة موقفنا

وواصل حديثه:" المصريين بالخارج لهم حق التصويت في الانتخابات، ولكن المصري بالخارج الذي لا يوجد له عنوان في الداخل لا يستطيع التصويت، كما توجد مشكلة كبيرة أيضا وهي تعدد الجهات والولايات المتحدثة بأسم المصريين بالخارج، وهو ما يشتت جهودهم، وبالتالي يجب ان يكون هناك قانون منظم لهذا الامر..وجائحة كورونا سرعت من استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، وبالتالي يجب ان يكون هناك آلية أمنية مميكنة تضبط قطاعات المراكز الخاصة بجوازات سفر المصريين بالخارج، بحيث انه لا يجب ان يكون جوازات المصريين بالخارج بداخل الدولة المصرية، لأن أزمة كورونا أوضحت مدى هذه المشكلة التي تواجه القطاع العريض منهم"، مشيرا إلى أن كل هذه الإشكاليات لابد أن يتم تضمنيها بقانون الهجرة الجديدة وفق المقترح المقدم منى وأتوقع أنه في الفترة المقبلة سوف تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل بشأن بشأن المصريين بالخارج، او يتقدم مجلس النواب بمشروع قانون، ومن هنا نستطيع أن نقول دورنا تمثل في تحريك المياه الراكدة ودفعنا بالامر وبالتالي اصبح أمام نظر الجميع، وهو ما يعبر عن دور المجلس.

لا يليق أن يستمر وضع الصوت والضوء فى مصر باستخدام أشعة الليزر

واستكمل النائب محمود القط، حديثه عن مقترحه الثانى بشأن ملف الصوت والضوء مؤكدا أن الصوت والضوء من الأشياء الفريدة في مصر نظرًا لقيمة الآثار التي تمتلكها الدولة المصرية، فعندما يتم عمل قعدة على سفح الهرم فلا يليق أن نقوم باستخدام أشعة الليزر خاصة مع الدخول مع الجمهورية الجديدة، ومن هنا كان السبب في إطلاق المقترح الخاص بالصوت والضوء، وجدنا تشابك بين وزارة السياحة وقطاع الاعمال وتم استدعاء ممثلين عن وزارة القطاع الاعمال، وتحدثوا عن خطة متكاملة في هذا الملف، وتم اضافة الافكار والمقترحات التي لدى اعضاء الشيوخ إليهم، وتمت المطالبة بأن يكون هناك آلية مستديمة بشان المقترح، بالاضافة إلى أنه سيكون هناك إنشاء صوت وضوء شتوي، بالتقنيات الحديثة والهولو جرام ،لأن هذا الامر في غاية الأهمية.. ومن هنا نتقدم بالشكر لوزارة قطاع الاعمال والسياحة لتجاوبهم مع هذا الامر.

لابد أن تكون أسعار السياحة فى مصر تليق بحضارتنا العريقة وآثارنا

ووانتقل النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بحديثه عن ملف السياحة مستعرضا إجتماع اللجنة بوزير السياحة الدكتور خالد العناني منوها ان هذا الاجتماع كان في بداية دور الانعقاد الثاني وشرح الاستراتيجية العامة الموضوعة للسياحة، خاصة بعد أزمة كورونا التي ضربت كافة القطاعات، فكلنا متفقين على أن السياحة من القطاعات ذي الاقتصاد الضعيف والغير منتظم، فجائحة كورونا أدت إلى انهيار كامل في قطاعات سياحية على مستوى العالم ، ولكن وزارة السياحة المصرية عملت على اتخاذ خطوات جادة فعالة من حيث الاستقرار الامني، كما اهتمت أيضا بملف سياحة المؤتمرات والتي يعد الهدف الأساسي لها بعث رسالة آمان للعالم كله وهو ما يسهل خطوات الترويج للسياحة المصرية بدون أي جهود.

ونوه النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ إلى أن الرقابة على المنشات السياحية كانت في في منتهى الصرامة للحد من فيروس كوورنا، أما من الناحية التشريعية فمجلس النواب عمل على اصدار القوانين الهامة المتعلقة بهذا القطاع، مشيرا أيضا إلى ضرورة أن يتم النظر إلى تسعير المنشات السياحية في مصر حيث أنه يجب أن يكون هناك سعر معين له قيمة مالية تليق بالدولة المصرية مؤكدا ان السياحة بشكل عام هى اقتصاد غير مستقر وذلك لتأثره بموثرات عديدة خارجية، ولكن الدولة نجحت في وضع استراتيجية واضحة لدعم السياحة وأتخذت الدولة خطوات منظمة وممنهجة، واستثمرت أزمة جائحة كورونا في عمل ترويج للسياحة المصرية في ظل التنافس القوي مع الدول الاخرى والتي تسعى لاستعادة عافيتها هي الأخرى.

مصر للطيران لا تحصل على أى دعم من الدولة وبحاجة لسياسة تسعير

وعن أداء شركة مصر للطيران بإعتبارها جزء رئيسى بالمنظومة السياحية قال نائب التنسيقية:" في البداية من الضروري أن يعرف المواطن أن شركة مصر للطيران هي مصرية وطنية لها بعد استراتييجي بالنسبة للدولة المصرية، حيث القيام برحلات هامة، حيث لا ننسى رحلالتها التي قامت بها لنقل المصريين العالقين في ليبيا ، كما انها لا تاخذ دعم من الدولة، حيث انها كانت تابعة لقطاع الاعمال، ولكنها لا تاخذ دعم من الدولة فهي تحصل على المساندة بارجاء الديون لديها فقط، ولكنها تقوم بدفع الضرائب والالتزام بكافة ديونها.. متابعا :"يوجد العديد من المواطنين الذين يقوموا بربط نشاط السياحة بالطيران حيث ان الطيران جزء من انشطة السياحة، فاذا اردنا ان يكون الطيران وسيلة للصناعة يتم النظر له بشكل معين، وإذا اردنا ان يكون وسيلة نقل يكون له نظره أخرى ، ولكن في مصر يتم النظر للطيران على أنه صناعة لذلك تكون النظرة متكاملة.

ونوه النائب محمود القط: أن الدولة تقوم بالوقوف بجانب شركة مصر للطيران لانها مدركة أن الشركة وطنية وتقف بجانبها في الكثير من الازمات، حيث انها تقوم بتطوير نفسها، ولكنها ايضا في حاجة إلى إعادة النظر بسياسات التسعير بها، واعادة الهيكلة، لأن الشركة مظلومة بما يثار عليها بشأن غلاء اأسعار التذاكر خاصة في النقل الداخلي، وذلك لأن سياسيات التسعير لديها مكبلة بمجموعة من المحددات، والشركة قادرة على حلها ولكنها ستستغرق الوقت، حيث ان سياسة التسعير ستكون سبيل افضل لوضع مختلف متعلق بالشركة.

محيط المناطق الآثرية بحاجة للتطوير ..والنائبة هيام فاروق قامت بمعركة كبيرة بخصوصها فى المعبد الآتونى

وفيما يتعلق بأعمال تطوير محيط المناطق الآثرية فى مصر من منطلق السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة مشيرا إلى أن النائبة هيام فاروق قادت معركة كبيرة فيما يخص المعبد الاتوني فى المنيا واستطاعت ان تحرك المياه الراكد بشأن هذا الامر وتدخلت وزارة التخطيط لحل هذه الازمة بالمنطقة الاثرية حيث ان هذا المعبد يمثل مكانه كبير وقبلة سياحية هامة يجب الاهتمام بها، لافتا إلى أن الضغط الذي قام به مجلس الشيوخ متمثل في النائبة هيام فاروق تمثل في الضغط وهو ما نجنحنا به، ولكن يجب التنويه ايضا إلى أن المناطق الاثرية على الرغم من قيمتها التاريخية إلا أن قيمة العائد لديها ليس بكبير وهو ما يمثل عائق.