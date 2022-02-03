الصحة العالمية: أوربا تقترب من إعلان نهاية جائحة كورونا 

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دوت الخليج

هانس كلوجه مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اكد من جانبه إنه بعد عامين من تفشي كوفيد-19، قد تدخل أوروبا قريبا في فترة هدوء طويلة، بسبب معدلات التلقيح المرتفعة وانتشار متحور أوميكرون الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء. وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أنه في هذا السياق الذي لم نشهده من قبل خلال جائحة كورونا، يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة، مشيراً إلى أنه يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب لنا سلاما دائما".

حالات جائحة كورونا في الولايات المتحدة

مسئولو منظمة الصحة العالمية، سبق وأن طمأنوا بأن متحور أوميكرون Omicron "الخفي" أو "الشبح" خفيف تمامًا مثل الإصدار الأصلي BA.1 من السلالة، بعد أن انخفضت حالات جائحة كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضي، و استمرار الفيروس في الإنهاك، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جائحة كورونا

مسئولون في منظمة الصحة العالمية (WHO)، أكدوا إن متغير أوميكرون Omicron "الخفي" خفيف تمامًا مثل الإصدار الأصلي من السلالة، حصلت سلالة BA.2، على لقب "التخفي" نظرًا لقدرتها على تجنب الاكتشاف من خلال بعض عمليات التسلسل، في حين أنه يُعتقد أنه أكثر عدوى من سابقتها BA.1، فإن المسئولين ليسوا قلقين بشأن السلالة التي تسبب زيادة أخرى أو تسبب المزيد من الضرر للناس بسبب جائحة كورونا

التطعيم يقي بشكل كبير من الأمراض الشديدة

و قال الدكتور بوريس بافلين، عضو فريق الاستجابة لـ جائحة كورونا التابع لمنظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة أنه بالنظر إلى البلدان الأخرى التي يتجاوز فيها BA.2 حالياً فإننا قد لا نشهد أي عقبات كبيرة أعلى في الاستشفاء مما كان متوقعًا"، موضحا إن التطعيم يقي بشكل كبير من الأمراض الشديدة، بما في ذلك أوميكرون، تحل BA.2 محل BA.1 بسرعة، من غير المحتمل أن يكون تأثيرها جوهريًا، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البيانات.