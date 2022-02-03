/677116/تفاصيل-مواعيد-الحلقات-الجديدة-من-مسلسل-ابو-العروسة-2022

مسلسل ابو العروسة الحلقة 6 يتصدر مواقع البحث على جوجل، حيث يحظى هذا المسلسل بشعبية كبيرة، ويشاهده الكبير والصغير، نظراً لأنه من النوع الإجتماعي بشكل كبير والذي يجعل المشاهد جزءاً لا يتجزأ منه.

دوت الخليج يرصد مواعيد الحلقات الجديدة من مسلسل ابو العروسة وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث 6

مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث 6، تتوالى الأحداث حول موضوع السارق الذي حاول سرقة منزل عائلة المسلسل، وحضور الشرطة للبحث في هذا الموضوع وبالإضافة لبعض المواقف الطريفة التي ظهرت في بعض المشاهد بين مرزوق وأبوه وأخوه، ثم بدارة وأختها وأمها.

بالإضافة إلى تصفية الخلافات بين طارق وزينة وعودتهم مره أخرى إلى منزل داود، وتستمرتدخلات حماة زينة “وفاء” في حياة طارق وزينة بشأن ابنتهم كارما.

شاهد مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث 6 من خلال الرابط: https://le.cimalight.io:2096/watch.php?vid=a8b46fd87

مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة

يعرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث على قناة dmc مصر في تمام الساعة 11 مساءاً، وذلك في نفس الأيام من يوم السبت حتى يوم الأربعاء، ومواعيد الإعادة لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث تكون في اليوم الثاني في تمام الساعة 4 عصراً.

قصة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

يستكمل مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث أحداث الجزء الأول والثاني، كما يسلط المسلسل الضوء على القضايا العائلية البسيطةالتي تحدث بشكل يومي، التي يتعرض لها عالمة الشعب، وذلكمن خلال عرض قصة أسرة بسيطة يقودها أب سوي "عبد الحميد" وذكي، يحاول تربيةأبناء سويين ومعاونتهم في جميع مشاكلهم وتسهيل الأمور عليهم.

أبطال مسلسل ابو العروسة الحلقة 6

مسلسل ابو العروسة الحلقة 6 يشارك فيها كلاً من النجم سيد رجب ، والفنانة سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، وفي مواعيد مسلسل ابو العروسة الحلقة 6 يعرض ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، احمد صيام، صفاء الوخي، محمد حاتم، كما أن مسلسل ابو العروسة الحلقة 6 يشارك فيه أماني كمال مع ديانا هشام، وكارولين عزمي، كما أن المسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.