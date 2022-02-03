بحضور الرئيس السيسي.. غداً افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «بكين 2022 »

/677120/بحضور-الرئيس-السيسي-غدا-افتتاح-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-بكين-2022

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، في فعاليات حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 والذي من المقرر أن ينطلق غداً 4 فبراير في الاستاد الوطني الصيني.

دوت الخليج

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الصيني شي جين بينج ، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستنطلق غداً الرئيس السيسي كان قد اليوم الخميس إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم ٤ فبراير الجاري.

تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، من جانبه أوضح إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم جاءت كتلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين يتضمن أيضًا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.