وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أوروجواى دعم التعاون فى المجالات المختلفة

جدة - نرمين السيد - وأكد القصير أن العلاقات بين مصر وأوروجواى تاريخية وعميقة وهناك تعاون فى مجالات عديدة وقال أنه بحث أيضا مع السفيرة كيفية دفع الميزان التجارى بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، كما بحث معها ترتيبات زيارة وزير الزراعة الأوروجوانى للقاهرة منتصف هذا الشهر.

واستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء النهضة الزراعية التى شهدتها مصر خلال السبع سنوات الماضية وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق العالم وعليها طلب متزايد من معظم الدول مشيرا إلى استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق فى أوروجواى من المنتجات الزراعية المصرية.

وتناول الاجتماع أيضا إمكانية قيام القطاع الخاص المصرى بإنشاء مزارع بحثية واستثمارية للانتاج الحيوانى فى اوروجواى تحت مظلة التعاون المشترك بين البلدين

وأعربت السفيرة عن سعادتها باللقاء وقالت إن هذا العام سوف تحتفل الأوروجواى بمرور 90 عاما على العلاقات مع مصر وخلال هذه الفترة الطويلة كانت هناك زيارات كثيرة من رؤساء جمهورية أوروجواى إلى مصر كما أعربت عن تطلعها إلى زيادة التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين وأيضا عودة المنح التدريبية المبعوثين من اوروجواى إلى مصر.