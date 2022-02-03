القاهرة الأولى على الجامعات المصرية فى تصنيف ويبومتركس للأفضل بالعالم

جدة - نرمين السيد - تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية فى التصنيف الإسبانى "ويبومتركس" طبقًا لأحدث تقرير لأفضل جامعات العالم والذى نشر فى 31 يناير 2022، حيث جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة الأولى بينما جاءت باقى الجامعات المصرية فى ترتيب لاحق، وذلك من بين نحو 30 ألف جامعة يشملها التصنيف.





وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تواصل تصدرها الجامعات المصرية فى كافة التصنيفات العالمية برغم الظروف العالمية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن المكانة التى تحظى بها الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية هو ثمار جهود الجامعة طوال الفترة الماضية واهتمامها بالبحث العلمى، وزيادة عدد البحوث المنشورة دوليًا فى مجلات عالمية تعتمد على الجانب التطبيقى وتتماشى مع الاهتمام العالمى وهو ما يؤكده ارتفاع معدلات الاستشهاد الدولى بالبحوث العلمية التى نشرتها الجامعة فى كافة التخصصات.

وأضاف الدكتور الخشت، أن ما تحققه جامعة القاهرة من تقدم فى مختلف التصنيفات الدولية إنجاز كبير خاصة وأنه يأتى نتيجة لمجهودات فى كافة الاتجاهات سواء العمل على التوسع فى الشراكات والبرامج الدولية مع كبرى الجامعات الدولية فى العديد من التخصصات، إلى جانب الاهتمام بتخصصات وظائف المستقبل واستحداث برامج تتماشى مع التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا البازغة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن رؤية الجامعة واستراتيجيتها متجددة وتتم وفقًا لأحدث المعايير الدولية وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى العالمية من حيث التعليم والمناهج والخريجين، بحيث يستطيع خريجو الجامعة المنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية بمواصفات وخبرات التفكير النقدى وريادة الأعمال.

جدير بالذكر ان تصنيف ويبو متريكس لافضل الجامعات العالمية يختلف عن تصنيف ويبومتركس Webompetrics العالمى للاستشهادات المرجعية يناير 2022، والذى تم إعلانه منذ أيام وحصدت جامعة القاهرة فيه المركز الأول أيضا على الجامعات المصرية بعدد استشهادات (370.043) استشهادا مرجعيا وهو يقيس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمى من خلال مواقعها الإلكترونية.