عاجل- أول تحرك من الطفولة والأمومة بشأن زواج طفلة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المجلس فى بيانٍ له أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغاً من أحد المواطنين رفض ذكر اسمه يفيد بعزم والد الطفلة تزويجها قبل بلوغها السن القانونية وقد تمت خطبتها بالفعل وأنه سيتم عقد الزواج اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 وإتمام الزفاف يوم الأحد 6 فبراير 2022.

ونجح المجلس فى إيقاف زواج الطفلة صاحبة الـ14 عاما، بقرية بنى سمرج، مركز سمالوط، بمحافظة المنيا.

وأشار المجلس القومى للطفولة والأمومة، الى أنه على الفور تم إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة للتأكد من صحتها وإعداد تقريرًا بشأنها، والتى أفادت بصحتها، وأفادت لجنة الحماية أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة سمالوط غرب كما تم استدعاء والد الطفلة وتم تقديم جلسة إرشاد أسرى بأضرار ومخاطر زواج الأطفال من الناحية النفسية والصحية والقانونية، كما وقع الأب على إقراراً بحسن رعاية الطفلة والحفاظ عليها وعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانونى "ثمانى عشر سنة"، وتم التأكيد على أن أى مخالفة لذلك سوف تعرضه للمساءلة القانونية.

وأكد المجلس المتابعة الدورية لحالة الطفلة حتى لا يتم الزواج فى أى وقت لاحق، حرصا على المصلحة الفضلى للطفلة.

ويتوجه المجلس القومى للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة حماية الطفولة بالمحافظة لسرعة تحركهم العاجل من أجل حماية الطفلة ورفع الخطر والضرر عنها، فضلاً عما يبذلونه من جهد من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وأكد المجلس أنه يسعى جاهداً للقضاء على كافة الممارسات الضارة التى تلحق بالفتيات والتى تكرس دائرة العنف ضدهن وأن حق الفتيات فى العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن ورفع الوعى بضرورة الحق فى التعلم والرعاية الصحية، من أولويات عمله.

وفى هذا الصدد، ناشد المجلس القومى للطفولة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس وهى منظومة نجدة الطفل والتى تتمثل فى الخط الساخن 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة، مع التأكيد على سرية بيانات المبلغين.