عاجل- مشيرة خطاب لمسؤول أمريكى: الاستراتيجية الوطنية ترفع سقف حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، كريستوفر لى مون، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل فى مقر المجلس فى إطار زيارته لمصر التى تستغرق أيام عدة.





شارك فى الاجتماع كل من السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس ومحمد أنور السادات وعزت إبراهيم عضوى المجلس.

وفى بداية اللقاء، أشار مسؤول الخارجية الأمريكية، إلى رغبته فى مناقشة رؤية المجلس بشأن كيفية المضى قدماً فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على المجالات ذات الأولوية والدور المنوط بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بعد إنعقاده بتشكيله الجديد. وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب للمسئول الأمريكى أن خطة عمل المجلس فى الفترة القادمة تتضمن تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وتمكين العاملين بها من دعم مشاركتهم فى تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت رئيسة المجلس، فى تعقيبها على حديث المسؤول الأمريكى، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفع سقف حقوق الإنسان وبرهن على جدية الدولة المصرية فى تعزيز مباديء المحاسبة والمساءلة. وأضافت أن الاستراتيجية تحمل الحكومة مزيدا من المسئوليات من خلال الالتزام بتنفيذ بنود الاستراتيجية فى الفترة المقبلة. كما أشارت إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم تمديد حالة الطواريء وكذلك استجابة الحكومة لمطالب المجلس بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر بإعتبارهما من أهم ما تحقق فى الفترة الأخيرة على طريق تنفيذ رؤية الاستراتيجية الوطنية.

ومن جانبه، تطرق كريستوفر لى مون إلى بعض التحديات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان فى مصر والتى تشمل حرية الرأى والتعبير والحبس الاحتياطى وادعاءات التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، وبعض المخاوف ذات الصلة بقانون الجمعيات الجديد بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد وبعض القضايا التى تمس حقوق المرأة مثل زواج القاصرات. وأشار المسئول الأمريكي إلى الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى الآونة الأخيرة، وقال إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر بمثابة تعبير عن إلتزام الدولة بدعم حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر وهو ما تتطلع الولايات المتحدة إلى رؤية نتائجه الإيجابية فى المرحلة المقبلة.

وشددت رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن تعزيز الحريات وحقوق الإنسان هو فى صميم المصلحة الوطنية المصرية خاصة بعد أن ثبتت الدولة دعائمها فى السنوات الأخيرة فى مواجهة المخاطر الشديدة التى هددت كيانها. وقالت أن الدولة المصرية تتبع اليوم منهاجا مختلفا من خلال الإنفتاح على الإنتقادات والتعامل معها بشكل موضوعى فى إطار إلتزامتها الوطنية والمواثيق الدولية التى وقعت عليها فى السابق.