- 1/2
- 2/2
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع، وشركة ابدأ لتنمية المشروعات.
وأشاد "التراس" بخبرات شركة ابدأ، بإعتبارها من كبرى الشركات العاملة فى مجال تنمية وإدارة المشروعات بما يتيح فرص عمل للشباب وتدريبهم وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.
وأضاف أن التعاون يتضمن الإستفادة من الإمكانيات والقدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع،وما لديها من خدمات توفير معامل المعايرة للأجهزة والبحوث والتطوير لصالح مشروعات شركة إبدأ، فضلا عن اتاحة تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.
من جانبه، أكد السيد حسن السيد حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة أبدا، على أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعى للدولة، والاستفادة من خبراتها التكنولوجية،لزيادة نسب التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، مشيرا إلى تميز العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أى عقبات فى سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفى التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية للتصنيع تتعاون مع شركة لتنمية المشروعات فى تدريب الكوادر البشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.