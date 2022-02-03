تعيين وكلاء جدد بآداب وهندسة جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت جامعة الإسكندرية فى بيان اليوم أن القرار شمل تعيين الدكتورة جيهان محمود السيد رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات. كما شمل القرار تعيين الدكتور عصام مصطفى وهبة الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور وليد عبد العظيم البرقى رئيس مجلس قسم الهندسة الصحية بكلية الهندسة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

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