تحصين 46% من الأبقار ضد مرض الجلد العقدى فى الوادى الجديد

وقال عوض فى بيان اليوم الخميس، إنه تم تحصين الأبقار بنسبة 46% من إجمالى عدد مستهدف 61 ألفا و238 رأسا، وتم تحصين الأغنام بنسبة 19.9% من إجمالى عدد مستهدف 31464 رأسا، وتم تحصين الماعز بنسبة 10.7% من إجمالى عدد مستهدف 17 ألفا و868 رأسا.
وأضاف أنه يتم المرور على لجان التحصين فى الوحدات البيطرية بمراكز المحافظة، للوقوف على سير العمل بلجان التحصين وتذليل جميع العقبات التى قد تواجه الأطباء، بجانب متابعة عمل اللجان بالحملة التى تستمر حتى نهاية شهر فبراير الجارى وسط توافر الأمصال والأدوية من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وفى سياق متصل، أعلن عوض أنه تم عقد ندوة إرشادية توعوية بقرى بولاق وشرق بولاق بمركز الخارجة شملت "سلامة الغذاء واللحوم والألبان والشروط الصحية السليمة لتناولهم، والتلوث الغذائى والتسمم الغذائى وخطورة اللحوم المصنعة والأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان، وكذلك الأمراض الوبائية وخطورتها على الثروة الحيوانية مثل الحمى القلاعية والجلد العقدى وأهمية التحصينات الوقائية والتربية المنزلية السليمة للدواجن"، بجانب تنظيم ندوات أثناء أعمال التحصين وتوعية مربى الماشية عن أهمية التحصين وضرورة الالتزام بتحصين الماشية ضد الجلد العقدى، وتوزيع بعض الكتيبات عن مرض الجلد العقدى.
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