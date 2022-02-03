مصر تدين الهجوم الذي شهده مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري شمال شرق جمهورية...

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي شهده مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مودياً بحياة العشرات من الأبرياء من بينهم العديد من الأطفال.

وتُعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في مواجهة العنف بكافة أشكاله وصوره.