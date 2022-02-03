مصر تدين بأشد العبارات الهجوم على مخيم للنازحين شمال شرق الكونغو

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذى شهده مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مودياً بحياة العشرات من الأبرياء من بينهم العديد من الأطفال.

وتُعرب مصر، حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في مواجهة العنف بكافة أشكاله وصوره.