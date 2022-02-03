/677123/جامعة-سوهاج-تبدأ-اولى-فعاليات-إحتضان-١٢مشروع- ناشيء

نظمت حاضنة مسار بجامعة سوهاج اولى جلساتها التوجيهية بمشاركة 12 رائد من أصحاب المشروعات الناشئه بالمحافظة، وذلك للإنضمام بحاضنة أعمال مسار، بحضور الدكتور محمد كمال الخبير الدولى في المشروعات الناشئة، وذلك بمقر الحاضنه بالحرم الجامعى القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن حاضنة أعمال مسار بالجامعة بدأت اولى مراحلها، وذلك بإحتضان 12 مشروع ناشئ من خلال مشروع مسار التى تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، مؤكداً أن ذلك يأتى في إطار رؤية مصر 2030، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لدعم المشروعات الناشئة بصفه عامة ودعم شباب الصعيد بصفة خاصة.

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار أن الجلسة تضمنت عرض أفكار لأصحاب المشروعات الناشئة، وتوضيح رؤيتهم لحجم السوق المتاح، ومناقشة فرص تلك المشروعات في المشاركة لسوق العمل فيما بعد ، وأيضاً معرفة قابلية خطط المشروعات للتنفيذ، وإعادة صياغة الأفكار بناءاً على مخرجات هذه المناقشات.

وأوضح عكاشه أن الجلسة تضمنت تبادل للآراء بين أصحاب المشروعات المحتضنة، وتعزيز قدرات أصحاب المشروعات على العرض والمناقشة، مشيراً إلي أن تلك المشروعات تخدم عدد من القطاعات الإقتصادية والزراعية و العلمية.

محافظة سوهاج ومشاريع حياة كريمة

على جانب اخرعقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

تناول الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة بقطاعي " الصحة، والتضامن الاجتماعي"، ووجه المحافظ بالبدء الفوري في أعمال إنشاء المشروعات على قطع الأراضي المستلمة والخالية من أية أبنية أو معوقات للعمل، على أن يتم حصر كامل لعدد القطع المطلوبة بالوحدات المحلية المستهدفة .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة توصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحي المنزلية للأسر الغير قادرة والأولى بالرعاية، حيث أكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار العائلات والعمد والمشايخ، والعمل بشكل متكامل لحصر وتركيب الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا.

تناول الاجتماع مناقشة آليات البدء في تنفيذ مبادرة " بالشكل والمضمون "، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الوحدات والمصالح الحكومية ودهانها بلون موحد للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة، ووجه " الفقي " بحصر جميع الامكانيات المتاحة للبدء في التنفيذ، على أن يتم تشكيل لجنة لإقامة مسابقة لأجمل 3 مصالح حكومية، وتشكيل لجنة لتجميل الوحدات المحلية .

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال التشجير، وزيادة المساحات الخضراء، مع ضرورة الاهتمام والرعاية بما تم زراعته من أشجار حتى الآن .

وفي نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم كل من " لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، واحمد السيد أحمد عضو المتابعة الميداني بالديوان العام بالمحافظة "، نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام العمل، حيث منحهم السيد المحافظ شهادات التقدير، معربا عن تقديره لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية .