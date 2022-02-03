/677124/مصرع-وإصابة-6-في-حادث-إنقلاب-أتوبيس-بطريق-قنا-سوهاج

تلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين ، مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - سوهاج الصحراوي عند الكيلو 15، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وجرى إسعاف 4 أشخاص بموقع الحادث ونقل 6 أخرين إلى مستشفى قنا العام.

مصرع وإصابة 6 في حادث إنقلاب أتوبيس بطريق قنا سوهاج

وأسفر الحادث عن مصرع رامي مجدي محمد، يبلغ من العمر 35 عاما، سائق، مقيم بمحافظة القاهرة، وإصابة أحمد محمود سيد، يبلغ من العمر 42 عاما، مقيم، وأحمد حسام محمد، يبلغ من العمر 17 عاما، مقيم بمحافظة المنوفية، وأحمد علي محمود، يبلغ من العمر 18 عاما، مقيم بمدينة المنصورة، وعبدالرحمن حسين علي، يبلغ من العمر 18 عاما، مقيم بمدينة المنصورة، ومحمد مسعد علي، يبلغ من العمر 18 عاما، مقيم بمدينة المنصورة، مصابين بإصابات خفيفة.