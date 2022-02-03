تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

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تزداد عمليات البحث في جوجل في الساعات الجارية على قنوات مفتوحة، تبث مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والكاميرون في الساعة التاسة مساء اليوم، في لقاء يشهد عليه ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

وتبث مباراة مصر والكاميرون، على شبكة قنوات بي إن سبورت ماكس المشفرة، فيما تبث القناة الجزائرية المفتوحة المباراة على قمر النايل السات، وفي الفقرات التالية نيتعرض معكم تردد القناة:

تردد قناة الأرضية الجزائرية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

يبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام الكاميرون، والتأهل لنهائي البطولة، لمواجهة السنغال، التي حسم بطاقتها في الختام أمام بوركينا فاسو بالأمس بثلاثية.

منتخب مصر إلى دور نصف النهائي

نجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز والتأهل للدور النصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تحقيق الفوز على نظيرة المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مصر والمغرب بهدف لهدف، بعد تقدم أسود الأطلس بأول أهداف المباراة من خلال ركلة جزاء تحصلوا عليها بعد تدخل قوى من أيمن أشرف.

حاول المنتخب الوطني العودة في نتيجة المباراة، في أكثر من فرصة ولكن دفاعات لمغرب لم تصمد طوال المباراة ليأتي الفراعنة بهدف التعادل في اللقاء، في الدقائق الأخيرة، عن طريق محمد صلاح لمتابعة رأسية محمد عبد المنعم.

توجهة نتيجة مباراة مصر والمغرب للوقت الإضافي بهدف لهدف، ليحسمها الفراعنة في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من الإضافي، عن طريق محمود حسن تريزيجيه، من خلال تمريرة من الجانب الأيمن من محمد صلاح.

منتخب الكاميرون إلى دور نصف النهائي

وعلى الجانب الأخر تأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على جامبيا بثنائية نظيفة، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

يأمل المنتخب الكاميرون مستضيف البطولة، على التتويج بها، في وسط جمهورة وعلى أرضة، وفي التغلب على العقبات التي واجهتهم من قبل العديد من الجهات الأولوربية، والاتحاد الدولي لكرة القدم، في محاولة تأجيل البطولة.