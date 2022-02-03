/677128/صامويل-إيتو-تصريح-الحرب-لم-أقصد-فيه-مواجهة-مصر

فسر صامويل إيتو قائد منتخب بلاده الأسبق، ورئيس الاتحاد الكاميروني، تصريحاته السابقه عقب مباراة منتخب بلاده مع جامبيا في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مع لاعبي فريقهم عن مواجهة نصف نهائي البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على جامبيا بثنائية نظيفة، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

تصريحات صامويل إيتو

وقال إيتو للصحفيين في صباح اليوم قبل لقاء مصر والكاميرون بنصف النهائي: "كما تعملون حين توجهت بالحديث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن نعرف وقتها من هو المنتخب الذي سنلعب ضده".

وأضاف "الهدف لم يكن إهانة أي دولة أو أخرى لكن بساطة هدفي كان تحفيز اللاعبين".

وتابع "يمكنني القول إنه بالنسبة لبلد مثل الكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لإقامة هذه النسخة من البطولة فأنه من الطبيعي أن نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

التأهل لنهائي أمم إفريقيا

وواصل "نحن بالفعل على بعد خطوة من الوصول للنهائي، بالنسبة للشعب الكاميروني فإن الدافع بلا شك سيكون أكبر".

وأكمل "سنلعب ضد أحد أفضل فرق القارة والذي يضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ إفريقيا، لكن من واجبنا أن نفعل كل شيء لنربح".

وأتم برسالة لوسائل الإعلام التي نقلت تصريحاته الحماسية عقب فوز الكاميرون على جامبيا "لقد فسرت الأمر، لا داعي لإثارة الجدل".

مصر تقصو المغرب بربع النهائي

نجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز والتأهل للدور النصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تحقيق الفوز على نظيرة المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مصر والمغرب بهدف لهدف، بعد تقدم أسود الأطلس بأول أهداف المباراة من خلال ركلة جزاء تحصلوا عليها بعد تدخل قوى من أيمن أشرف.

حاول المنتخب الوطني العودة في نتيجة المباراة، في أكثر من فرصة ولكن دفاعات لمغرب لم تصمد طوال المباراة ليأتي الفراعنة بهدف التعادل في اللقاء، في الدقائق الأخيرة، عن طريق محمد صلاح لمتابعة رأسية محمد عبد المنعم.

توجهة نتيجة مباراة مصر والمغرب للوقت الإضافي بهدف لهدف، ليحسمها الفراعنة في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من الإضافي، عن طريق محمود حسن تريزيجيه، من خلال تمريرة من الجانب الأيمن من محمد صلاح.