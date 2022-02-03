/677129/مدرب-المغرب-ما-فعلته-مصر-من-إهانة-ليس-جديد-عليها-في-المباريات

قال خليلهودزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب في تصريحات نقلتها "صحيفة البطولة المغربية": " كان يوجد غش وعدوانية من المصرين فوق أرضية الملعب خلال مباراة مصر والمغرب".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع: منتخب مصر كان يضيع الوقيت أثناء اللقاء، حيث حارس المرمي محمد أبو جبل كان يسقط عددة مرات".

ووأصل: المغرب كانت الأفضل في بطولة إفريقيا، حيث أنتهات بجزئيات بسيطة.

وأختتم قائلاً:" وبعض لاعبي منتخب المغرب تالقوا مثل أدم ماسينا الذي حد خطورة محمد صلاح منتخب المصري خلال اللقاء".

أحداث مباراة مصر والمغرب

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.