/677130/في-عملية-إنزال-أمريكية-أنباء-عن-مقتل-زعيم-داعش-وزوجاته-في-سوريا

كشفت قوات سوريا الديمقراطية، أن عملية التحالف الدولي التي تم شنها في إدلب، اليوم الخميس، قامت باستهداف أخطر الإرهابيين الدوليين التابعين لتنظيم داعش المتواجدين في سوريا .

دوت الخليج

وقالت مصادر مطلعة، أن اختبارات تجرى لتحليل الـ "DNA" للتأكد من مقتل عبدالله قرداش زعيم داعش، مشيرة إلى أنه من بين قتلى عملية إدلب 3 نساء يرجح أنهن زوجات عبدالله قرداش زعيم داعش.

العمليات الخاصة الأمريكية

من جانبه أعلن البنتاجون، اليوم الخميس، أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية قامت بتنفيذ مهمة لمكافحة الإرهاب استهدفت قياديا أجنبيا بارزا في تنظيم القاعدة، شمال غربي سوريا، وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أن المهمة التي قامت بها قوات العمليات الخاصة الأمريكية في شمال غربي سوريا نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون.

جبهة النصرة السورية

وأكدت المصادر أن عملية الإنزال الأمريكية في إدلب استهدفت قادة تابعين للقاعدة أيضا، مشيرة إلى أن المنطقة التي نفذ فيها عملية الإنزال تابعة لنفوذ جبهة النصرة السورية، موضحة أن الاشتباكات المرافقة لعملية الإنزال الأمريكي في إدلب استمرت لـ 3 ساعات.

من جانبه أعلن الدفاع المدني السوري، أن الغارة الأمريكية شمالي سوريا أسفرت عن وقوع 13 قتيلا على الأقل يرجح أنهن زوجات عبدالله قرداش زعيم داعش ، وكانت اشتباكات اندلعت بين قوات التحالف الدولي ومسلحين على الحدود بين محافظتي إدلب وحلب في سوريا.

مروحيات التحالف الدولي

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مروحيات التحالف الدولي استهدفت بالرشاشات الثقيلة، مناطق متداخلة بين محافظتي إدلب وحلب غربي قرية دير بلوط والتي قامت باستهداف عبدالله قرداش زعيم داعش، حيث نفذ جنود التحالف الدولي إنزالًا في المنطقة، ونادى الجنود عبر مكبرات الصوت، بإخلاء أحد المنازل قرب مدرسة غربي منطقة دير بلوط، من النساء والأطفال، قبل أن يقتحموه.

القوات الأمريكية نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات الأمريكية نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا لاستهداف عبدالله قرداش زعيم داعش وأوضح كيربي في بيان أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي تعمل تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية قامت بمهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، كما أضاف: "كانت المهمة ناجحة، ولم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متوافرة".