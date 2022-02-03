/677132/أول-تعليق-من-البرلمان-على-أزمة-الفنان-محمد-صبحى-مع-تركى-آل-الشيخ

شارك النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهشتاج «كلنا محمد صبحى» المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، فى ضوء الأزمة القائمة بين الفنان محمد صبحى والمستشار تركى آل الشيخ حيث كتب عبر الصفحة الشخصية «هى أشياء لا تشترى..كلنا الفنان محمد صبحى»

أول تعليق من البرلمان على أزمة الفنان محمد صبحى مع تركى آل الشيخ

دوت الخليج

تجدر الإشارة إلى ان الفنان محمد صبحي قد كتب عبر صفحته الرسمية فيس بوك، منشور عن مفهوم الاخلاق واهمية المال مع صاحبه.

وجاء في الوست الذي نشره الفنان محمد صبحي:” أتحدث عن مسلسل عُرض عام 2007 يحمل اسم رجل غني فقير جدا، والمعنى من المسلسل ما قيمة أن يكون الرجل غني بماله، وفقير بعلمه وأخلاقه، أشفق على جاهل يتألم من جهله.. أتعجب من جاهل يداري جهله بلسان ذاق مرارة سوء أخلاقه.. والمال لا يرفع قيمة الجاهل ولا يغني من كان في وطنه مكرما غنيا”.

الازمة بين الفنان تركي آل شيخ والفنان محمد صبحي وحقيقة عرض 4 مليون جنيه لعرض مسرحية خيبتنا

ياتي ذلك بعد ان اثارة الازمة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والتي تمثلت في رفض الفنان محمد صبحي عرض مسرحيته “خيبتنا” في المملكة العربية السعودية مقابل 4 مليون دولار اعتراضا على العمل تحت شعار الترفيه، ليصفه بعد ذلك المستشار تركى آل الشيخ بالمشخصاتي.