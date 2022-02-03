«صلح زينة وطارق».. أحداث مسلسل ابو العروسة الحلقة 5 بالتفصيل

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أحداث مسلسل ابو العروسة الحلقة 5 تتصدر محركات البحث بشكل كبير، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين جميع الفئات من الكبير إلى الصغير، وذلك لأنه من النوع الإجتماعي العائلي الخفيف الذي يتجسد واقع الأسرة المصرية بشكل كافي.

دوت الخليج يرصد لكم أحداث مسلسل ابو العروسة الحلقة 5 وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل ابو العروسة الحلقة 5

تتوالى أحداث مسلسل ابو العروسة الحلقة 5 حول استمرار "عبد الحميد" في الحيرة بين طمأنة "عايدة" بعد اقتحام حرامي للمنزل، والتعامل مع ابنه "مرزوق" وتغيرات كثيرة في شخصيتة لأنه بدأ يدخل في مرحلة المراهقة.

وتبدأ الحلقة الخامسة بذهاب "طارق" إلى منزل "زينة" ليصالحها ويعيدها إلى منزله، في البداية ترفض بحجة أنها تريد البقاء مع والدتها للاطمئنان عليها، لكن يجلس معهما أبيها "عبد الحميد" ويقدم لهما بعض النصائح لمساعدتهما على حياة زوجية سعيدة ويطلب من ابنته أن تقف إلى جوار زوجها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بعد خسارته الكثير من الأموال بسبب الكورونا.

و يأتي ضابط الشرطة إلى منزل "عبد الحميد" الذي يحاول أن يشرح له كيف دخل الحرامي إلى منزله، وفي هذه الأثناء يعرف "أكرم" أن شقيقه "مرزوق" يتشاجر أمام المنزل يذهب ويخلصه من الشجار بشكل طريف وكان "أكرم" بصحبة صديقة "مهند".

ثم يكتشف "عبد الحميد" أن "مرزوق" يحب فتاة في المدرسة وهي سبب شجاره مع صديقه ويدور هذا المشهد في شكل كوميدي طريف حول محبوبة مرزوق "سوسن"، ويعاتبه ويخبره أنه سيسمح لشقيقته "بدرية" أن يكون لها حبيب أيضاً، ووقتها يخبره "مرزوق" أنه سيبتعد عن حبيبته.

قصة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

ويستكمل مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة الخامسة أحداث الجزء الأول والثاني، ويسلط مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث الضوء على القضايا العائلية البسيطة التي تحدث بشكل يومي، ويتعرض لها عامة الشعب، من خلال عرض قصة أسرة بسيطة من الطبقة المتوسطة يقودها أب سوي وذكي، يملىء قلبه الود والألفة، يحاول تربية أبناء سويين، ومعاونتهم في جميع مشاكلهم وتسهيل الأمور عليهم بشكل كبير.